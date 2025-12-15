“Él está con vida”: familia de draguero arrastrado por el Piraí clama ayuda urgente para hallarlo

La crecida repentina del río Piraí puso en riesgo la vida de varios dragueros que trabajaban en la zona durante la madrugada del sábado. Alrededor de las 4:00, cuatro trabajadores fueron alertados sobre el aumento del caudal y trataron de ponerse a salvo sujetándose de la mano. Sin embargo, la fuerza del agua, la palizada y la corriente vencieron al grupo y uno de ellos fue arrastrado por el río. Desde entonces, permanece desaparecido.

Se trata de Pablo Suárez Coímbra, de 65 años, draguero de oficio desde hace décadas. Tres de sus compañeros lograron salir con vida, pero no pudieron sostenerlo ni rescatarlo en medio de la emergencia.

La desesperación de la familia se hizo pública a través del testimonio de Mónica Suárez Mancilla, hija del trabajador desaparecido, quien pidió ayuda urgente a las autoridades y a los equipos de rescate.

“Toda mal, desesperada, pidiendo ayuda por favor a las autoridades, a los rescatistas que hasta el momento no nos quieren ayudar”, manifestó.

Según relató, los dragueros intentaron primero rescatar sus máquinas, pero la fuerza del río no les permitió salir a tiempo.

“Ellos estaban intentando sacar sus cosas, las máquinas, pero por la fuerza del agua no le dio para que puedan salir” explicó.

Los colegas que lograron sobrevivir le contaron que soltaron a su padre porque ya no pudieron sostenerlo.

“El agua, la palizada, todo lo venció”, dijo Mónica, quien denunció que, hasta ahora, la búsqueda ha sido realizada únicamente por familiares, amigos y otros dragueros.

“Desde ese día, nosotros por nuestra propia cuenta estamos buscando. Hemos llamado a los rescatistas, a grupos, pero no nos hacen caso, no hay importancia”, lamentó.

Pese a las horas transcurridas, la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

“Nosotros sabemos que él está con vida. No está por la playa, está al frente, en el monte. Eso es lo que queremos: que nos ayuden a ingresar al otro lado”, afirmó.

El área es de difícil acceso y requiere apoyo especializado. Aun así, los familiares anunciaron que continuarán con la búsqueda.

“Hoy vamos a seguir. Mi familia está reunida en el puerto con dragueros y amigos”, señaló.

Mónica teme que su padre esté herido, pero confía en su fortaleza.

“Puede estar golpeado, no sabemos en qué situación está. Ya son tres días”, expresó.

Sobre las últimas palabras que escucharon de él, relató con dolor:

“Decía que quería que lo ayuden a salir, que gritaba por favor que lo saquen”.

Pablo Suárez dedicó gran parte de su vida al trabajo de draguero. Su hija lo describe como un hombre trabajador, sociable y querido.

“No merecía que le pase esto. Yo necesito a mi padre, lo necesitamos”, dijo entre lágrimas.

Han pasado más de 48 horas desde su desaparición y la familia insiste en que estas son horas cruciales. Piden coordinación urgente de las autoridades y de personal especializado que pueda ingresar nuevamente a la zona afectada por la crecida del Piraí.

Mientras tanto, no pierden la esperanza.

“Vamos a seguir buscando, aunque tengamos que entrar al monte como sea”, afirmó Mónica.

La familia asegura que Pablo Suárez se ha aferrado a la vida. Ahora, esperan que la ayuda llegue a tiempo.

