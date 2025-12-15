Conozca la lista de desaparecidos y fallecidos tras las inundaciones en El Torno

Las intensas riadas registradas en los últimos días han dejado un saldo trágico de personas fallecidas y desaparecidas, según informaron las autoridades y organismos de emergencia.

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas, afectando gravemente a varias comunidades principalmente del municipio de El Torno.

A continuación le presentamos la lista oficial de personas fallecidas y desaparecidas:

Comunidad Quebrado León

1.- José Serrano

2.- Simona Quispe

3.- Raúl Martínez

4.- Daniel tijera

5.- Pastora Rodríguez

6.- Mario Pizarro

7.- Darío Pizarro (guardaparque Amboró)

8.- Juana Uyuquipa

9.- Francisco González

10.- Daniel Severiche (padre)

11.- Daniel Severiche (hijo)

12.- Catalina Cababa e hijo

13.- Esteban Condo

14.- Martina Espinoza

15.- Marianela Condo

16.- Sofía Quispe condo (hija)

17.- Roberta Solís

18.- Wilson Pizarro e hija

19.- Hija de Wilson

20.- Encarnación Lopez

21.- Florentino Zambrana

22.- Tomas Rodríguez

Encontrados Fallecidos

1.- Verónica Condo

2.- Felipe Huaranca

3.- Víctor Martinez (encontrado este domingo)

4.- Félix Mamani (encontrado este domingo)

Desaparecidos La Forestal/El Playón

1.- Remigio Terceros

2.- Clemencia Caero

3.- Magaly Tercer

Desaparecidos Plan de Espejos

1.- Adelaida Lopez Toledo

