TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Conozca la lista de desaparecidos y fallecidos tras las inundaciones en El Torno

Las autoridades mantienen en actualización permanente el listado de personas desaparecidas y fallecidas tras las riadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/12/2025 7:59

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Las intensas riadas registradas en los últimos días han dejado un saldo trágico de personas fallecidas y desaparecidas, según informaron las autoridades y organismos de emergencia.

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas, afectando gravemente a varias comunidades principalmente del municipio de El Torno. 

A continuación le presentamos la lista oficial de personas fallecidas y desaparecidas:

Comunidad Quebrado León

1.- José Serrano
2.- Simona Quispe 
3.- Raúl Martínez 
4.- Daniel tijera
5.- Pastora Rodríguez 
6.- Mario Pizarro 
7.- Darío Pizarro (guardaparque Amboró)
8.- Juana Uyuquipa
9.- Francisco González 
10.- Daniel Severiche (padre)
11.- Daniel Severiche (hijo)
12.- Catalina Cababa e hijo
13.- Esteban Condo
14.- Martina Espinoza 
15.- Marianela Condo
16.- Sofía Quispe condo (hija)
17.- Roberta Solís 
18.- Wilson Pizarro e hija
19.- Hija de Wilson 
20.- Encarnación Lopez
21.- Florentino Zambrana 
22.- Tomas Rodríguez 

Encontrados Fallecidos

1.- Verónica Condo
2.- Felipe Huaranca
3.- Víctor Martinez (encontrado este domingo)
4.- Félix Mamani (encontrado este domingo)

Desaparecidos La Forestal/El Playón

1.- Remigio Terceros
2.- Clemencia Caero
3.- Magaly Tercer

Desaparecidos Plan de Espejos
1.- Adelaida Lopez Toledo

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD