Conozca la lista de desaparecidos y fallecidos tras las inundaciones en El Torno

Las autoridades mantienen en actualización permanente el listado de personas desaparecidas y fallecidas tras las riadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.
15/12/2025 7:59
Las intensas riadas registradas en los últimos días han dejado un saldo trágico de personas fallecidas y desaparecidas, según informaron las autoridades y organismos de emergencia.
Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas, afectando gravemente a varias comunidades principalmente del municipio de El Torno.
A continuación le presentamos la lista oficial de personas fallecidas y desaparecidas:
Comunidad Quebrado León
1.- José Serrano
2.- Simona Quispe
3.- Raúl Martínez
4.- Daniel tijera
5.- Pastora Rodríguez
6.- Mario Pizarro
7.- Darío Pizarro (guardaparque Amboró)
8.- Juana Uyuquipa
9.- Francisco González
10.- Daniel Severiche (padre)
11.- Daniel Severiche (hijo)
12.- Catalina Cababa e hijo
13.- Esteban Condo
14.- Martina Espinoza
15.- Marianela Condo
16.- Sofía Quispe condo (hija)
17.- Roberta Solís
18.- Wilson Pizarro e hija
19.- Hija de Wilson
20.- Encarnación Lopez
21.- Florentino Zambrana
22.- Tomas Rodríguez
Encontrados Fallecidos
1.- Verónica Condo
2.- Felipe Huaranca
3.- Víctor Martinez (encontrado este domingo)
4.- Félix Mamani (encontrado este domingo)
Desaparecidos La Forestal/El Playón
1.- Remigio Terceros
2.- Clemencia Caero
3.- Magaly Tercer
Desaparecidos Plan de Espejos
1.- Adelaida Lopez Toledo
