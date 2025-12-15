Santa Cruz se declara en desastre departamental ante la devastadora inundación que dejó 7 fallecidos y 20 desaparecidos

El presidente Rodrigo Paz indicó que se está trabajando en la declaratoria de Desastre Nacional para activar mayor ayuda y presupuesto para las labores de rescate y prevención.
15/12/2025 6:56
La noche del domingo 14 de diciembre, la Gobernación declaró Desastre Departamental ante las graves inundaciones que afectaron a unas 22 comunidades, dejando hasta el momento 7 fallecidos, miles de damnificados y una estela de devastación en varias zonas del departamento.
Entre los municipios más afectados por el desborde del río Piraí está El Torno, Warnes, Montero y Porongo.
La medida fue asumida mediante el Decreto Departamental N° 512, luego de constatar que la emergencia superó la capacidad técnica, operativa y financiera del Gobierno Autónomo Departamental.
El presidente Rodrigo Paz, quien sostuvo una reunión con autoridades locales y nacionales en El Torno indicó que se está trabajando en la declaratoria de Desastre Nacional para activar mayor ayuda y presupuesto para las labores de prevención.
