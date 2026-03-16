Hallan dos serpientes, una de casi dos metros, en la zona de El Recreo

Vecinos del barrio La Bendición, en la zona de El Recreo, reportaron el hallazgo de dos serpientes de gran tamaño en el sector, lo que generó preocupación entre los vivientes, especialmente por la seguridad de los niños.

Según relataron los vecinos, una de las serpientes de casi dos metros de longitud fue encontrada en un área cercana a lotes abandonados y sectores cubiertos de maleza. Los residentes atribuyen la presencia de estos reptiles al crecimiento descontrolado de vegetación y a la cercanía con un canal de drenaje en la zona de San Aurelio.

“Acabamos de encontrar una boyé de casi dos metros. Por aquí es monte y hay lotes abandonados, hay muchos reptiles, peor que estamos a la orilla de un canal de drenaje”, relató un vecino del lugar.

La serpiente fue capturada por los propios habitantes, quienes lograron mantenerla en una jaula mientras esperaban la llegada de personal especializado. “Lo tenemos al reptil enjaulado, lo acabamos de agarrar”, agregó el vecino.

Posteriormente, voluntarios de los bomberos acudieron al sector para rescatar al animal. De acuerdo con la información preliminar, el reptil será trasladado a un centro para su evaluación y posterior manejo.

Los vecinos pidieron la intervención de las autoridades municipales para realizar trabajos de limpieza y desmalezado en los terrenos baldíos del sector, ya que temen que continúen apareciendo más reptiles en la zona. Asimismo, manifestaron su preocupación por la seguridad de los niños que viven en el barrio.

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