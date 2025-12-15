¡Atención! Según el viceministro Troche, sube a 20 la cifra de fallecidos por las intensas lluvias en El Torno

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche informó este lunes, en una entrevista realizada por Red Uno, que la cifra de fallecidos se incrementó a 20 como consecuencia de las intensas lluvias que provocaron graves afectaciones en la región.

“Nuestras Fuerzas Armadas están trabajando en la identificación correcta de los fallecidos. Lamentablemente, los números van creciendo día a día; anoche se nos informó que la cifra se elevó a 20 personas. Esos son los reportes oficiales hasta el momento”, manifestó la autoridad.

Troche señaló que el personal de emergencia y rescate aún se encuentra en la zona, realizando labores de auxilio para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en distintos puntos, y calificó como “desastroso” el hecho ocurrido en el municipio de El Torno.

“Pese a lo ocurrido, existe una acción inmediata. Hasta el momento tenemos 385 pacientes atendidos, 22 personas evacuadas a hospitales, 600 familias afectadas en El Torno y 1.500 familias damnificadas en la zona de Colpa Bélgica, donde además se registró la destrucción de un puente”, afirmó Troche.

La autoridad detalló que cuatro helicópteros realizaron la evacuación de alrededor de 281 personas, acumulando más de 15 horas de vuelo, y precisó que los evacuados se encuentran a buen recaudo.

Asimismo, informó que 156 efectivos se encuentran trabajando en el lugar, junto a 18 brigadas del Ministerio de Salud, además del personal de rescate.

El Gobierno, en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz y las autoridades de los municipios afectados, continúa trabajando de manera articulada, organizada y oportuna para atender la emergencia.

“El día de ayer, la Gobernación emitió la declaratoria de desastre departamental. El Presidente está instruyendo un trabajo serio y responsable, y se está elaborando un proyecto de planificación que permita presupuestar acciones de prevención, entendiendo que hay fenómenos que no pueden controlarse, ya que la naturaleza es incontrolable”, agregó la autoridad.

Asimismo, indicó que existe coordinación interinstitucional y que se ha realizado una solicitud de cooperación internacional para fortalecer la atención a los damnificados.

