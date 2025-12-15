TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Presidente Paz presenta a la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos

La conformación de esta Comisión responde a la necesidad de conocer la verdad sobre la administración de los recursos hidrocarburíferos, los contratos suscritos, los niveles de producción, comercialización, inversiones.

Hans Franco

15/12/2025 10:09

Foto: APG.
El Alto

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz presentó oficialmente este lunes la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, una instancia destinada a investigar, esclarecer y transparentar el manejo del sector hidrocarburífero del país.

La conformación de esta Comisión responde a la necesidad de conocer la verdad sobre la administración de los recursos hidrocarburíferos, los contratos suscritos, los niveles de producción, comercialización, inversiones.

Noticia en Desarrollo…

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD