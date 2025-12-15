Presidente Paz presenta a la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos

El presidente Rodrigo Paz presentó oficialmente este lunes la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, una instancia destinada a investigar, esclarecer y transparentar el manejo del sector hidrocarburífero del país.

La conformación de esta Comisión responde a la necesidad de conocer la verdad sobre la administración de los recursos hidrocarburíferos, los contratos suscritos, los niveles de producción, comercialización, inversiones.

Noticia en Desarrollo…

