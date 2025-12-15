Con pena y sin gloria: Henry Vaca se despidió de Oriente

Henry Vaca vivió una despedida amarga de Oriente Petrolero luego del encuentro frente a Bolívar y el último del fútbol boliviano en esta temporada, disputado en el estadio Real Santa Cruz. El futbolista boliviano reconoció que no se cumplieron los objetivos deportivos y dejó entrever las dificultades internas que marcaron su paso por el club en los últimos seis meses.

El mediocampista explicó que desde su llegada el panorama fue complejo y que la presión deportiva estuvo acompañada de problemas estructurales y dirigenciales.



“Estábamos con eso en la cabeza cuando yo llegué, me encuentro con cosas muy difíciles que pasaron a la larga de estos 6 meses y no es fácil estar en Oriente, la verdad que no es para cualquiera, para el técnico, para los jugadores ahorita, para el hincha también, porque es difícil”.

Vaca también remarcó que el esfuerzo del plantel no siempre fue acompañado por condiciones favorables y pidió una mirada más integral sobre la situación del club.



“Nosotros nos hemos puesto el pecho, pero para lograr se necesitan muchas más cosas: el tema con la dirigencia, los jugadores tienes que unirte más como lo dice el profe, porque no es solamente pedirle al jugador”.

En ese sentido, el futbolista aseguró que muchas críticas no toman en cuenta el contexto diario que vivió el grupo.



“Aquí vienen y nos piden todos los partidos, pero no saben toda la semana que hemos tenido o los 6 meses que hemos pasado, pero nosotros siempre hemos puesto el pecho”.

Finalmente, Henry Vaca se mostró autocrítico, pidió disculpas a la hinchada y confirmó que su contrato con Oriente Petrolero llegó a su fin, dejando abierta la incógnita sobre su futuro.



“La verdad que siempre traté de dar lo mejor, a veces no se me dio y esto es así, esto es fútbol, y bueno pedirle disculpas a los hinchas que siempre nos apoyaron en las buenas y en las malas. Está difícil ahorita, la verdad que este mes voy a ver mi situación, no tengo contrato, se me acabó, entonces tendré que ver”, finalizó.

