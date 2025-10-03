Henry Vaca y su anécdota con Etcheverry: "Le toqué la pierna e hice dos goles"

Henry Vaca reveló que, durante el entretiempo, le pidió un poco de magia a Marco Antonio 'El Diablo' Etcheverry, lo que lo inspiró para anotar los dos goles que le dieron el empate agónico a Oriente Petrolero.
02/10/2025 23:17
Lo que parecía una anécdota de vestuario se convirtió en uno de los momentos más comentados del empate 2-2 entre Oriente Petrolero y The Strongest. El protagonista: Henry Vaca. 'El cómplice': nada menos que Marco Antonio 'El Diablo' Etcheverry.
Durante el entretiempo del vibrante duelo en el estadio de Real Santa Cruz, con Oriente Petrolero cayendo por 2-0, Vaca vivió un instante tan peculiar como poderoso. En los camerinos, se acercó al legendario exfutbolista boliviano y le hizo una singular petición.
“Cuando entró a mitad de tiempo le dije: ‘Pásame un poquito de tu magia’. Le toqué las piernas… y después hice dos goles”, confesó entre risas y emoción el delantero tras el partido.
Y como si se tratara de un pase místico entre generaciones, la magia del 'Diablo' pareció surtir efecto. Vaca saltó al campo con otra energía y lideró la reacción de Oriente Petrolero, anotando dos goles que sellaron un agónico empate 2-2 ante el Tigre.
