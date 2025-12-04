Fiscalía secuestra documentos de YPFB en Santa Cruz

Las investigaciones por actos irregulares al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz no dan tregua, esta mañana una comisión de la Fiscalía realizó un allanamiento a las oficinas de Vicepresidencia de la estatal petrolera, ubicada en el tercer anillo de la doble vía La Guardia.

Yeison Plata, fiscal asignado al caso de Tarija, informó que se realizó un registro en la oficina de Gerencia, de exportación de gas, oficinas de Presidencia, del director de contratos de exportación y de la encargada de comercio exterior.

Tras la intervención, los fiscales han retirado de las oficinas varios documentos que serán tomados en cuenta en el proceso impulsado por una denuncia iniciada en Tarija, relacionada con la exportación gas a través de ductos de YPFB.

“Hemos dado cumplimento a un registro, a través de un mandamiento de allanamiento, dentro de las investigaciones por el delito de contrabando y exportación agravada y otros delitos que se investigan en la Fiscalía de Yacuiba”, informó Plata.

No descartó que en el transcurso del día se puedan ejecutar otras actuaciones investigativas, mientras tanto la documentación secuestrada será analizada en despachos fiscales.

Noticia en desarrollo...

