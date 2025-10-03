Marco Etcheverry sobre Henry Vaca: "Si él quiere, es el mejor jugador del país”

Las graderías del estadio de Real Santa Cruz contaron con una presencia de lujo durante el duelo entre Oriente Petrolero y The Strongest por la Copa Bolivia: Marco Antonio 'El Diablo' Etcheverry, leyenda del fútbol boliviano, quien no pasó desapercibido y dejó declaraciones que dan que hablar.

El excrack de la selección nacional no escatimó elogios para Henry Vaca, figura del empate agónico 2-2 conseguido por Oriente Petrolero en los últimos minutos del encuentro.

Etcheverry aseguró que el talentoso mediocampista tiene todo para ser el mejor jugador del país, siempre que se lo proponga.

“Vi hacer dos goles muy importantes. Sería mucho más de él tratar de ser más protagonista durante todo el partido, pero siempre insistiendo, tiene una calidad impresionante”, afirmó Etcheverry a los medios presentes tras el partido.

El Diablo fue aún más contundente al recalcar el potencial del volante ofensivo: “Él tiene que darse cuenta de que si él quiere, es el mejor jugador del país”.

