Macabro hallazgo en Santa Cruz: Encuentran feto en descomposición en un lote baldío

Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad del barrio Los Olivos, en la zona de La Pampa de la Isla, la tarde de este miércoles. Vecinos del sector encontraron un feto en avanzado estado de descomposición abandonado en un lote baldío.

Según el testimonio de una residente, el descubrimiento se hizo en un área cercana a la Avenida Montecristo, cuando un hombre alertó a los demás sobre los restos:

"Estaba en una especie de cunita, como una parte de heladera. Había restos. Un señor nos alarmó, nos dijo: 'Vecinos, miren, he encontrado esto así, como un cráneo de bebé, ya esqueletos, sus extremidades, sus bracitos'", relató una vecina del barrio Olivos 3.

La misma vecina señaló que, por el estado del cuerpo y los elementos encontrados junto a él, se trataría de un feto con varios meses de gestación. "Yo digo que a este bebé han venido a botarlo así, estando por lo menos unos cinco o seis meses de gestación porque está con su ropita, incluso hay zapatos", agregó.

Tras ser alertada, la Policía llegó hasta el lugar. Los efectivos realizaron el levantamiento de los restos y los trasladaron inmediatamente a la morgue de La Pampa de la Isla, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la causa de muerte y la identidad de la madre.

Los residentes del barrio han aprovechado la conmoción para hacer un llamado urgente a las autoridades, solicitando la limpieza inmediata de los lotes baldíos de la zona, ya que aseguran que se han convertido en focos de peligro e inseguridad para la comunidad.

