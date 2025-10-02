TEMAS DE HOY:
Oriente Petrolero rescata un empate (2-2) ante The Strongest gracias a la magia de Henry Vaca

El equipo refinero igualó 2-2 con el Tigre en un partido lleno de emociones, gracias a los goles decisivos de Henry Vaca.

Martin Suarez Vargas

02/10/2025 19:03

Henry Vaca celebrando eufóricamente su gol del empate para Oriente ante The Strongest. Foto: APG.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Un emocionante duelo por la Copa Bolivia protagonizaron esta jornada Oriente Petrolero y The Strongest en el estadio Real Santa Cruz. El equipo refinero consiguió un agónico empate 2-2 en los últimos minutos del partido, con Henry Vaca como protagonista principal.

El partido comenzó con intensidad y varias acciones polémicas: a los 15 minutos, un gol de Joel Amoroso fue anulado, y poco después, John García adelantó a The Strongest antes del cierre del primer tiempo. En la segunda mitad, Fernando Nava también vio anulado un gol, pero Henry Vaca igualó el marcador a los 61 minutos.

Cuando todo parecía decidido a favor de los atigrados tras la anotación de Gabriel Sotomayor y la expulsión de Jordan Santacruz en tiempo de compensación, Vaca apareció nuevamente y firmó el 2-2 definitivo a los 90’+12’.

Con este resultado, Oriente Petrolero suma un punto valioso tras un partido lleno de emociones y giros inesperados, mientras que The Strongest sigue en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

