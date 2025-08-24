TEMAS DE HOY:
“Espectacular, merece estar”: Peña pide la convocatoria de Henry Vaca en la selección

El técnico de Oriente Petrolero destacó el rendimiento del delantero y pidió su inclusión en la lista de Óscar Villegas para la doble jornada de Eliminatorias. 

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 16:18

Henry Vaca actual jugador a Oriente Petrolero. Foto: Internet.
Santa Cruz.

La nómina de Óscar Villegas para la selección saldrá en poco. Sin embargo, Álvaro Peña, director técnico de Oriente Petrolero, se pronunció a favor de Henry Vaca. El estratega albiverde aseguró que el atacante merece un lugar en la selección por su desempeño en la cancha.

“Espectacular, lo pedí para la selección. En el fútbol tienen que estar los que mejor juegan, y Henry es uno de ellos”, afirmó Peña, quien también reconoció que la indisciplina no es exclusiva del jugador, pero que la prioridad debe ser el rendimiento deportivo.

En su momento Henry Vaca fue catalogado como una de las promesas del balompié nacional, actualmente, atraviesa un momento irregular marcado por lesiones y altibajos. Luego de retornar a Oriente Petrolero, aún no ha alcanzado su mejor versión, aunque cada vez que entra al campo muestra destellos de calidad. Hasta ahora suma cinco partidos y un gol en el torneo local de su tercer ciclo con el club cruceño.

Vaca ya ha sabido que es estar bajo las ordenes de Óscar Villegas, quien lo convocó en septiembre del año pasado para los partidos ante Venezuela y Chile, aunque una lesión muscular lo dejó fuera tras 34 minutos de juego.

