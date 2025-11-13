Policía interviene dos propiedades avasalladas en Santa Cruz, pero los ocupantes lograron huir

Este miércoles se llevó a cabo un operativo policial en las propiedades San Bartolo y Los Cusis, que según denuncia habían sido avasalladas. El despliegue contó con la participación de al menos diez camionetas y un contingente policial encabezado por el comandante departamental, quien facilitó el apoyo logístico y operativo.

Según el reporte, a pesar de los esfuerzos dados por los oficiales no se logró la aprehensión de ningún avasallador. El propietario de uno de los predios explicó que los ocupantes ilegales huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Agregó además que “a Los Cusis volvimos dos veces porque nos dijeron que la gente está molestando a los trabajadores de ahí, pero lamentablemente estos cobardes avasalladores se han huido”.

De igual manera agradeció el respaldo policial y gubernamental, destacando la coordinación entre instituciones.

“Queremos agradecer al coronel Silva, que es el comandante departamental, que nos ha proporcionado los objetivos. Agradecer a este gobierno que realmente marca una diferencia, a la primera ya inmediatamente nos han atendido. Confiamos en el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmand Lara en una lucha frontal contra los avasalladores”, manifestó.

Anunció que permanecerá en la zona con autorización oficial para colaborar en las tareas de vigilancia.

“Yo voy a quedarme en la zona, tengo el visto bueno de las autoridades para quedarme el tiempo que sea necesario hasta lograr agarrar a esta gente. Ya están llegando grupos de inteligencia y se ha brindado una lista de los probables avasalladores para su captura”, afirmó.

