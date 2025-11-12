YPFB anuncia mano dura ante presuntos hechos de corrupción en Riberalta

La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que aplicará medidas drásticas contra los funcionarios implicados en la presunta venta irregular de combustibles detectada en el Distrito Comercial Amazónico y la Estación de Servicio Héroes del Chaco, en Riberalta (Beni).

El pronunciamiento se dio tras un operativo del Ministerio Público y la Policía, que allanaron las oficinas regionales de YPFB en la capital beniana, donde se secuestraron documentos, registros de abastecimiento, computadoras y celulares como parte de la investigación.

Según el comunicado oficial, la empresa colabora plenamente con todos los requerimientos fiscales y aseguró que no encubrirá ningún hecho irregular.

“YPFB coadyuva con la investigación y asumirá las acciones correspondientes contra los funcionarios que resulten involucrados en los hechos irregulares”, señala el documento.

La intervención fue apoyada por el Comando Policial Amazónico, luego de que en redes sociales circularan denuncias contra un funcionario acusado de cobrar 47.000 bolivianos a cambio de facilitar la carga de combustible, hecho que podría configurar un delito de corrupción.

La estatal reiteró que mantendrán una lucha frontal contra la corrupción en todas las instituciones públicas.

“No se tolerará ningún acto de corrupción dentro de YPFB”, enfatiza el comunicado.

