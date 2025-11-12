Bajo estricta seguridad, los acusados por el asesinato del juez Wilber Cruz enfrentan su audiencia cautelar

En medio de un fuerte resguardo policial, fueron trasladados este miércoles los dos acusados por el violento asesinato del juez Wilber Cruz, hasta el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, donde se instaló su audiencia de medidas cautelares.

Los principales sospechosos fueron identificados como Remberto López Herbas y Elvis Villarroel Calle, ambos privados de libertad.

El hecho que conmocionó al país ocurrió el viernes 7 de noviembre, cuando el juez, de 38 años y miembro del Tribunal de Sentencia de Villa Tunari, fue asesinado a tiros mientras se encontraba junto a su hijo de 18 años dentro de su vehículo.

El ataque sucedió en la intersección de la calle Diego de Almagro y la avenida D’Orbigny, alrededor de las 22:52, cuando una cámara de seguridad registró el momento en que una motocicleta con dos ocupantes se acercó al automóvil detenido en el semáforo.

Los atacantes se aproximaron a la ventana del conductor y dispararon tres veces. El vehículo avanzó y retrocedió ligeramente, mientras la motocicleta giró en “U”, se detuvo unos segundos junto a la ventana del copiloto y luego huyó por la misma calle.

El hijo del juez, desesperado, pidió auxilio:

“¡Auxilio, por favor, ayuda!”, se escucha en el video del ataque.

De acuerdo con la autopsia legal, la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico por hemorragia interna y traumatismo toraco-cervical causado por impactos de arma de fuego, lo que provocó la pérdida masiva de sangre y el paro de los órganos vitales.

