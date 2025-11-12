“La carga me ganó”: habló el joven que conducía el camión en la tragedia de la autopista La Paz–El Alto

Tras ser dado de alta y sometido a una revisión médica, el joven de 18 años que conducía el camión de alto tonelaje involucrado en el trágico accidente de la autopista La Paz–El Alto rompió el silencio y afirmó que “la carga le ganó”.

Según su versión, el peso del cemento y una falla en el sistema de frenos ocasionaron que perdiera el control del vehículo.

“Solo estaba yendo a Villa Fátima, la carga me ha ganado. Luego ya no quería frenar. No es mi culpa todo. El freno ya no ha respondido, el freno de mano tampoco ha funcionado”, relató el joven ante los medios.

El siniestro ocurrió la noche del martes, cuando el camión que transportaba bolsas de cemento descendía por la autopista. Tras perder el control, invadió el carril contrario, impactó contra los separadores de vía y finalmente chocó con un minibús de transporte público, dejando un saldo de cuatro fallecidos y 11 heridos.

El conductor también sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica antes de ser aprehendido por la Policía.

Actualmente, se encuentra bajo investigación y aguarda su audiencia de medidas cautelares, donde la justicia definirá su situación legal.

