Tenía heridas, pero no dudó en ayudar: el gesto que conmovió a La Paz tras la tragedia en la autopista

Pese a estar herido, Víctor Flores, un joven estudiante de 24 años, ayudó a sacar a los pasajeros atrapados en el minibús que fue impactado por un camión en la autopista La Paz–El Alto. Su valentía conmovió a toda la ciudad.
12/11/2025 15:49
En medio del dolor y la desesperación que dejó el accidente en la autopista La Paz–El Alto, una historia de valentía y humanidad conmovió a los paceños.
Se trata de Víctor Flores, un joven de 24 años que, pese a estar herido, ayudó a rescatar a los pasajeros del minibús que fue embestido por un camión cargado de cemento el martes por la noche.
Víctor, estudiante universitario, regresaba a su casa después de clases cuando ocurrió el siniestro que cobró la vida de cuatro personas y dejó a una docena de heridos.
Según relató su madre, apenas se produjo el choque, el joven la llamó para contarle lo sucedido y mantenerla tranquila.
“Él había ayudado a rescatar a todos. Me dijo: ‘He sacado como he podido, pero ya no pude sacar al chofer, estaba fallecido’”, relató la madre conmovida.
Pese a las lesiones que sufrió, Víctor no pensó en sí mismo. Entre los fierros retorcidos, ayudó a sacar a varios pasajeros heridos del vehículo siniestrado, guiándolos hasta ponerse a salvo.
“Él está con golpes, pero estable. Dice que no podía quedarse mirando, que tenía que ayudar a los que estaban atrapados”, contó la familiar.
El joven fue atendido en un centro médico y se recupera favorablemente. Su historia se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios lo califican como un “héroe anónimo” y destacan su coraje y solidaridad en medio del desastre.
