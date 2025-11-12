La tragedia ocurrida en la autopista La Paz–El Alto sigue cobrando consecuencias.

Los familiares de los heridos del accidente, que dejó cuatro personas fallecidas, permanecen en el Hospital Arco Iris a la espera de noticias y piden ayuda para activar el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), que aún no ha sido habilitado.

“Está en terapia intensiva, no se sabe cuántas costillas se ha fracturado y posiblemente también el maxilar. Tiene un corte en el hígado”, contó la madre de una joven de 19 años internada en estado delicado.

En el mismo hospital se encuentra un joven de 23 años, quien volvía de la universidad al momento del siniestro. Su estado de salud muestra mejoras, pero permanece bajo observación médica.

Mientras tanto, los pasillos del hospital se han convertido en el refugio de familiares angustiados, que acompañan día y noche a los pacientes y reclaman ayuda económica y apoyo institucional.

“Estoy muy dolida. Mi hijo estaba bien ayer, pero ahora me dice que le duele el cuello, la espalda y el pie. Anoche estaba bien, pero hoy lo veo decaído. Queremos que nos ayuden”, expresó entre lágrimas la madre de otro de los heridos.

Situación médica actual

Según el reporte del Hospital Arco Iris, dos pacientes permanecen en terapia intensiva y tres en terapia intermedia, tras haber sido sometidos a cirugías de emergencia por los múltiples traumas sufridos en el accidente.

El resto de los heridos presenta contusiones y lesiones menores, aunque varios requerirán intervenciones reconstructivas.

Desde el centro médico señalaron que los pacientes reciben atención constante, pero lamentaron los retrasos burocráticos en la activación del SOAT, lo que complica la cobertura de gastos médicos y traslados.

Mira la programación en Red Uno Play