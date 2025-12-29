Conozca como estará el clima este lunes 29 de diciembre en Bolivia

Para este lunes, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos en su mayoría presentarán cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia tendrá tendencia a cielos nubosos y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos nublados y una temperatura de 7°C y alcanzará una máxima de 18°C, se prevé cielos nubosos por la mañana y por la tarde se registrarán tormentas eléctricas, por la noche habrá lluvias. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 4°C, llegando a 14°C presentará cielos nublados, lluvias y tormentas eléctricas por la tarde.

Por su parte, Oruro amanece con un cielo despejado registrará mínima de 7°C y máxima de 17°C, tendrá cielos nubosos y lluvias con tormentas eléctricas durante la tarde y noche, y Potosí tendrá mínimas de 5°C y máximas de 16°C, tendrá cielos nubosos y habrá tormentas eléctricas durante la tarde y lluvias por la noche.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos durante todo el día, además de una temperatura mínima de 11°C y máxima de 21°C cielos nubosos durante todo el día lluvias por la tarde. Sucre cielos nublados y lluvia con tormentas eléctricas por la tarde con 10°C, alcanzando los 21°C con lluvias durante el día, en Tarija tendrá mínima de 13°C y máxima de 23°C, con cielos nubosos durante la mañana, lluvias con tormentas eléctricas por la tarde, y lluvias por la noche.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 21°C y máximas de 28°C se registrarán lluvias por la tarde, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 20°C y ascenderá a 30°C con cielos nubosos durante todo el día tormentas eléctricas por la tarde. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 22°C, y una máxima de 32°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día.

En general, se pronostica día nuboso con tormentas eléctricas en varias regiones del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

