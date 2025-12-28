Motociclista muere tras ser impactado por auto en la avenida Banzer, en Santa Cruz

Un accidente fatal ocurrió en la ciudad de Santa Cruz, en el sexto anillo de la avenida Banzer, aproximadamente a las 02:30 de la madrugada, cuando un vehículo deportivo de color negro colisionó violentamente con una motocicleta.

Testigos informaron que el conductor del auto, presuntamente en estado de ebriedad, no detuvo su marcha, hasta chocar contra un segundo automóvil que se encontraba estacionado.

El hecho dejó como saldo una persona fallecida y otra herida de gravedad. La motocicleta quedó atrapada debajo de la estructura del vehículo, lo que dificultó el trabajo inicial de los equipos de emergencia.

En el automóvil viajaban tres personas. Según reportes preliminares, uno de los ocupantes logró darse a la fuga tras el impacto.

