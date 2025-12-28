Santa Cruz registra 5.607 candidatos para las subnacionales 2026

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz registró un total de 5.607 candidatos para las elecciones subnacionales de 2026, una cifra histórica para este proceso electoral, según confirmó su presidente, Marco Monasterios.

Las postulaciones provienen de 34 organizaciones políticas, con 12 candidaturas registradas a la Gobernación y 15 para la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

“Es un número histórico de candidatos en el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz”, expresó Monasterios.

Con el cierre oficial del periodo de inscripción, el TED ahora inicia la etapa de revisión de requisitos legales y la verificación del cumplimiento de paridad y alternancia de género, proceso que culminará el 3 de enero.

El listado oficial de candidaturas habilitadas e inhabilitadas se publicará el 9 de enero, conforme al calendario electoral.

Además, se recuerda que las organizaciones políticas podrán realizar sustituciones de candidatos hasta el 9 de febrero en caso de renuncia, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

