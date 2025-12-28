Jhonny Fernández explicó por qué no participará en las elecciones subnacionales

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, aclaró este sábado que no participará como candidato en las próximas elecciones subnacionales, señalando que su prioridad es cumplir los programas y proyectos pendientes durante su gestión.

“Estoy como alcalde, no soy candidato, y mi enfoque principal es seguir con la gestión. Hay muchas tareas pendientes en la ciudad y quiero que la gente tenga acceso a los servicios que estamos implementando”, explicó Fernández.

La autoridad destacó que durante su gestión busca consolidar programas como la entrega de carne a precios accesibles, la entrega de títulos de propiedad y la distribución del bono escolar, entre otros beneficios para la población.

“Sí, estoy ahora abocado a cumplir estos programas. Quiero que la gente tenga acceso a estos servicios que le estamos dando. Hay mucho por hacer y seguiremos trabajando”, afirmó Fernández, dejando claro que su decisión de no postularse responde al compromiso con los ciudadanos y los proyectos en curso.

Asimismo, recordó que su partido, UCS, tiene candidatos a gobernadores y alcaldes en distintas regiones del país, con alianzas estratégicas en lugares como El Alto, Oruro, Potosí y Beni, así como postulaciones independientes bajo las siglas del partido.

Mira la programación en Red Uno Play