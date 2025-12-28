Bajo un clima de extrema tensión y fuerte resguardo policial, el Juzgado de Tiquipaya (Cochabamba) instaló este domingo la audiencia de medidas cautelares para definir la situación jurídica de los dos principales sospechosos del infanticidio ocurrido en Santivañez.

Los acusados, identificados como la expareja de la madre de la víctima y un familiar cercano, fueron trasladados a dependencias judiciales para comparecer ante la autoridad jurisdiccional.

Familia llegó desde Chile

Los padres de la niña de 10 años llegaron al país procedentes de Chile para acompañar el proceso judicial y dar el último adiós a su hija durante la jornada de este lunes. En medio del duelo, la familia permanece en vigilia permanente por el estado de salud de su otro hijo, un niño de 6 años, quien continúa internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Niño.

Expectativa por la decisión judicial

Vecinos, allegados y miembros de la comunidad se concentraron en inmediaciones del recinto judicial para seguir el desarrollo de la audiencia, mientras se aguarda que en las próximas horas el juez determine si corresponde la detención preventiva de los implicados.

El caso ha generado profunda conmoción en Cochabamba, al tratarse de uno de los hechos de violencia más impactantes registrados en lo que va del año.

