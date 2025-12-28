TEMAS DE HOY:
Subnacionales: Evo confirma que sus candidatos están inscritos en otros partidos

“Donde sea, como sea inscríbanse” fueron las instrucciones del expresidente Evo Morales a sus candidatos para las Elecciones Subnacionales 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

28/12/2025 12:49

Foto: Evo Morales en su programa radial (captura de video)
Cochabamba

El expresidente Evo Morales confirmó este domingo que sus candidatos ya se inscribieron en otros partidos políticos para participar en las Elecciones Subnacionales 2026, tras la inhabilitación del partido Morena.

Durante su programa radial, Morales explicó que tomó esta decisión luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE rechazara la participación de Morena, partido con el que tenía alianzas. La organización política no cumplió los requisitos establecidos por la ley electoral ni por su propio estatuto orgánico.

“No vamos a quedarnos sin participar. Donde sea, como sea, inscríbanse”, instruyó Morales a sus bases.

 

Según el exmandatario, algunos de sus postulantes ya fueron incorporados en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y en otras siglas habilitadas. La estrategia busca asegurar presencia electoral en distintas regiones, tanto en alcaldías como en algunas gobernaciones.

Morales no precisó cuántos candidatos ya están inscritos, pero afirmó que el plan político continúa, pese al revés institucional que significó la inhabilitación de su principal alianza.

 

