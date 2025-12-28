TEMAS DE HOY:
29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
Comunidad

Activan alerta en La Paz por lluvias y posibles crecidas de ríos

Las autoridades municipales activan protocolos de vigilancia ante la llegada de lluvias moderadas.

Ximena Rodriguez

28/12/2025 13:22

Autoridades meteorológicas y de gestión de riesgos del municipio de La Paz emitieron una recomendación urgente para que la población evite acercarse a ríos, puentes y zonas de riesgo durante los próximos días.

Aunque por ahora la situación se mantiene bajo parámetros de normalidad, el pronóstico indica la llegada de lluvias moderadas y tormentas eléctricas en las tardes y noches, lo que podría derivar en crecidas súbitas.

Para prevenir accidentes, la Unidad del Sistema de Alerta Temprana recordó que la ciudad cuenta con una red de sirenas y alarmas activas, diseñadas para alertar a la población en caso de que los ríos superen los umbrales de seguridad definidos por los técnicos municipales.

También se exhortó a los vecinos a descargar la aplicación móvil “Alertas La Paz”, disponible de forma gratuita. Esta herramienta permite recibir notificaciones en tiempo real sobre eventos climáticos, advertencias y recomendaciones oficiales durante la temporada de lluvias.

