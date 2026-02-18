Retiran más de 100 anaqueles en el sector del Puente de Río Seco tras orden de desalojo

Más de un centenar de anaqueles y puestos de venta fueron retirados en las últimas horas en el sector del Puente de Río Seco, a unas cuadras de la Terminal Interprovincial de El Alto, luego de que el propietario del terreno ganara una orden judicial para recuperar los predios.

Desde tempranas horas, comerciantes observaron cómo se instalaban calaminas para cerrar el perímetro y tomar posesión del lugar. En el sector, que por años albergó puestos de venta de alimentos y otros productos, se vivieron momentos de tensión ante la presencia policial.

“Nos están retirando, hasta donde tengo entendido es que no tenemos ninguna situación avisada por parte de la Alcaldía”, señaló una vendedora, mientras se evidenciaba el retiro de tarimas, sombrillas y estructuras improvisadas.

Algunos comerciantes manifestaron su molestia y aseguraron que no fueron notificados formalmente por la Alcaldía.

Según los testimonios, varios vendedores llevaban años asentados en el lugar.

“Nosotros ya estamos más de cinco, seis años. Hay compañeras que ya están como 10 años”, indicó otra afectada, quien también denunció que el desalojo se realizó de manera sorpresiva. “¡Cómo de la noche a la mañana nos van a desaloja!”, lamentó.

En medio del operativo, algunos comerciantes señalaron que incluso tuvieron dificultades para retirar sus pertenencias.

Por su parte, el propietario del terreno aseguró que la recuperación del predio es resultado de un largo proceso judicial.

“Años de juicio que se ha hecho al Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, donde se ha demostrado el mejor derecho propietario”, sostuvo.

Explicó que el conflicto se remonta a 2005, cuando se realizó una demolición, tras la cual —según afirmó— se registraron irregularidades.

“Son 21 años de juicio en los que básicamente estamos recuperando la propiedad”, indicó, añadiendo que el terreno pertenecía a su padre y que, tras su fallecimiento, quedó en manos de los hijos.

Mientras continúan los trabajos para cercar el área con calaminas, efectivos policiales permanecen en el lugar realizando vigilia para evitar incidentes o enfrentamientos.

Mira la programación en Red Uno Play