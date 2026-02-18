El Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz presentó este miércoles un reporte actualizado sobre la situación de enfermedades tropicales en el departamento donde se confirmaron 31 casos de influenza, un caso de chikungunya, dos casos de dengue y 43 casos de malaria.

“Todos los casos ya mencionados están bajo vigilancia epidemiológica”, señaló Jhoselyn Mamani, jefa de la Unidad de Epidemiología del Sedes.

En cuanto a posibles nuevos contagios, explicó que se realiza un monitoreo permanente.

Leptospirosis en Palos Blancos

De manera extraoficial se conoció sobre el presunto fallecimiento de un paciente con leptospirosis en el municipio de Palos Blancos. Sin embargo, la responsable de Epidemiología evitó confirmar o descartar esa información.

Colegio Médico alerta por incremento de enfermedades tropicales

El Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, expresó su preocupación por el incremento de casos de enfermedades tropicales en el país, especialmente en el norte del departamento de La Paz.

El representante del sector señaló que la situación también genera alerta por el elevado número de contagios en Santa Cruz de la Sierra.

“La verdad, los casos que han ido en incremento en estos últimos días llaman la atención, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz. Más de 1.500 casos que se reportan actualmente”, manifestó.

Asimismo, indicó que existe coordinación para apoyar a los profesionales de salud de esa región.

Sobre la situación específica en el norte del departamento de La Paz, explicó que preliminarmente se trataría de casos importados.

En ese sentido, informó que el sector médico mantiene coordinación con el Sedes para evaluar la evolución de los contagios.

El Colegio Médico instó a la ciudadanía a reforzar medidas preventivas, principalmente ante la temporada de lluvias, que favorece la proliferación del mosquito transmisor.

