Comienza descarga de 700 cisternas con combustibles en la refinería de Palmasola

Sergio Kosky, presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros Oriente, informó que este miércoles comenzaron a ingresar las cisternas a la refinería de Palmasola para descargar combustibles, lo que permitirá normalizar de manera gradual el abastecimiento de carburantes en el departamento.

“Había alrededor de 700 cisternas provenientes de Argentina y Paraguay con combustible. Quisiéramos poder descargar todas en un solo día, pero hay cosas que no son viables; sin embargo, de manera paulatina en estos días vamos a descargar todas las cisternas”, explicó Kosky.

El dirigente señaló que los camiones cisterna transportan volúmenes elevados de combustible, por lo que considera que este ingreso progresivo permitirá regularizar el abastecimiento de líquidos en Santa Cruz.

La semana pasada los choferes de aproximadamente 700 cisternas realizaron una protesta en las puertas de la refinería, exigiendo a las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) autorizar el ingreso para la descarga del combustible.

Los cisterneros denunciaron que permanecieron hasta 27 días varados en inmediaciones de la refinería, sin recibir una explicación oficial sobre los motivos que impedían el ingreso y la descarga de las cisternas.



