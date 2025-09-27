TEMAS DE HOY:
Enfrentamiento entre choferes Triple crimen en Argentina. Triple asesinato

32ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Cisterneros piden al Gobierno mantener adenda por diésel hasta fin de año

Dirigentes del sector rechazan firmar un nuevo acuerdo con el Gobierno saliente. Piden que el futuro gobierno negocie condiciones justas para el transporte de combustible.

Naira Menacho

26/09/2025 23:14

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Dirigentes del sector cisternas del Sur Oriente se reunieron este jueves ante la emergencia por la falta de diésel en el país. Solicitan que la adenda vigente con el Gobierno se mantenga hasta fin de año, para garantizar el transporte y evitar conflictos.

“No es lo correcto ni saludable para nuestro sector firmar un nuevo contrato con un gobierno saliente”, declaró Sergio Kosky, presidente de la Federación de Cisternas del Sur Oriente. “El nuevo gobierno, que será el encargado de definir el rumbo del país, debe sentarse con nosotros a discutir un ajuste justo y sostenible para el sector”, agregó.

El dirigente advirtió que las propuestas actuales no responden a las necesidades reales del sector, y que no existe claridad sobre las condiciones contractuales ni quién asumirá los pagos tras la finalización de la adenda actual, prevista para este domingo 29 de septiembre.

“No queremos perjudicar a la población, pero faltan tres días para que termine el acuerdo, y no hay certezas. Nadie se anima a enviar sus unidades sin un contrato claro”, señaló Kosky.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD