Cisterneros piden al Gobierno mantener adenda por diésel hasta fin de año

Dirigentes del sector cisternas del Sur Oriente se reunieron este jueves ante la emergencia por la falta de diésel en el país. Solicitan que la adenda vigente con el Gobierno se mantenga hasta fin de año, para garantizar el transporte y evitar conflictos.

“No es lo correcto ni saludable para nuestro sector firmar un nuevo contrato con un gobierno saliente”, declaró Sergio Kosky, presidente de la Federación de Cisternas del Sur Oriente. “El nuevo gobierno, que será el encargado de definir el rumbo del país, debe sentarse con nosotros a discutir un ajuste justo y sostenible para el sector”, agregó.

El dirigente advirtió que las propuestas actuales no responden a las necesidades reales del sector, y que no existe claridad sobre las condiciones contractuales ni quién asumirá los pagos tras la finalización de la adenda actual, prevista para este domingo 29 de septiembre.

“No queremos perjudicar a la población, pero faltan tres días para que termine el acuerdo, y no hay certezas. Nadie se anima a enviar sus unidades sin un contrato claro”, señaló Kosky.

