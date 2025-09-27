TEMAS DE HOY:
Economía

Escasez de diésel afecta la salida de buses y eleva precios de pasajes

Empresas de transporte reducen salidas diarias por la falta de combustible, mientras los usuarios denuncian alzas en los precios de los boletos. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/09/2025 20:49

Foto: Exteriores Terminal de Buses Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

La escasez de diésel que afecta a distintas regiones del país está golpeando con fuerza al sector del transporte interdepartamental.

Las flotas han reducido considerablemente sus salidas, generando molestia entre los pasajeros que además deben enfrentar un incremento en los precios de los pasajes.

"Ahorita las salidas son irregulares por el tema del diésel. Hay días que logran cargar, pero otros no, y eso nos obliga a suspender salidas", explicó el trabajador de una empresa de transporte.

En condiciones normales, desde Cochabamba se despachan entre 11 y 12 buses diarios, pero actualmente solo salen entre 4 y 5, e incluso en jornadas críticas apenas logran operar dos unidades.

La situación también ha tenido un impacto directo en los usuarios, quienes se quejan por el aumento de los precios de los pasajes.

"Sí, ha subido. Antes pagaba 170 bolivianos, ahora pagué 220", comentó una pasajera que se dirigía a Sucre. Otra usuaria señaló que su pasaje a Potosí, que antes costaba 100 bolivianos, ahora está en 180.

La crisis de combustible está generando largas filas en los surtidores, donde los conductores intentan abastecer sus vehículos sin certeza de lograrlo.

