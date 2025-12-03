¡Así nació Fexpocruz! Expresidentes relatan cómo se forjó la feria más importante de Bolivia

En una noche cargada de memoria, emoción y sentido institucional, Fexpocruz rindió homenaje a los 42 expresidentes que, a lo largo de más de seis décadas, contribuyeron a construir y consolidar la muestra ferial más importante de Bolivia y una de las más influyentes de Latinoamérica.

El acto se realizó en el salón Chané del predio ferial, donde se destacó el liderazgo, la visión y el compromiso de quienes guiaron el rumbo de la institución desde 1962.

Jean Pierre Antelo, actual presidente de Fexpocruz, encabezó la ceremonia recordando que todo comenzó cuando Santa Cruz aún era “arenales” y pocos imaginaban el potencial que la ciudad tendría.

“Felices de verdad de poder festejar estos 63 años con nuestros expresidentes, esos visionarios que construyeron y vieron en Santa Cruz el potencial que tenía cuando aquí no había nada, pero había una visión”, expresó Antelo, destacando que cada presidente dejó una huella en el crecimiento sostenido de la feria multisectorial.

Agregó que hoy Fexpocruz es “un referente internacional”, resultado del legado acumulado por décadas: “Homenajeamos a esos hombres visionarios que permitieron convertir a esta feria en la más importante de Latinoamérica, con un trabajo conjunto que se ha mantenido firme en el tiempo”.

La historia de Fexpocruz comenzó en 1962 como una feria ganadera universitaria, organizada por la CAO y Cainco. Su expansión fue tan rápida como profunda, integrando sectores productivos, industriales, comerciales y empresariales que la convirtieron en una vitrina multisectorial de impacto regional.

Los expresidentes invitados evocaron sus recuerdos y desafíos. Roger Vaca Díez, quien presidió la institución en 1981, reflexionó sobre los modestos inicios de la feria:

“Comenzó con una muestra agropecuaria, ¿quién iba a pensar que poco tiempo después surgiría un organismo capaz de llevar adelante un emprendimiento de la nada?”.

Por su parte, Edgar Talavera, expresidente en 1988, resaltó la fuerza colectiva que impulsó su crecimiento: “Lo que destaco es la unidad entre empresarios y agricultores, dos sectores que supieron unirse para alcanzar el éxito que hoy vemos en la feria”.

Jorge Arias, quien presidió entre 2015 y 2017, subrayó el rol institucional que ha tenido la Fexpocruz:

“Lo que la feria no debe perder jamás es su voz: aquí siempre ha habido expresiones valientes, posiciones claras y reclamos contundentes”.

La jornada también dejó espacio para la emoción. Eduardo Paz, expresidente, afirmó:

“Nos llena de orgullo compartir historias de cómo se construyó este símbolo del progreso, no solo cruceño, sino boliviano”.

