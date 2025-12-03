Ríos considera que actos irregulares en YPFB es producto del manoseo político

El Ministerio Público ejecutó una nueva jornada de allanamientos en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la estatal. Como resultado de la intervención realizada este martes en la refinería de Palmasola, cuatro personas fueron detenidas.

Para el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, estas acciones son consecuencia del “manoseo político” que, según afirmó, ha predominado en YPFB durante años y que habría derivado no solo en actos de corrupción, sino también en el “desastre energético” que atraviesa el país.

“Fuera de las investigaciones, hay gente muy proba, pero también hay personas que le han hecho mucho daño al país, porque parte de la debacle energética pasa por la corrupción y el manejo político que ha tenido YPFB”, sostuvo.

Ríos añadió que otras irregularidades detectadas en la estatal petrolera tienen relación con contrataciones de personal sin méritos técnicos, muchas veces por afinidad política o vínculos familiares. También cuestionó que se hayan realizado perforaciones en zonas no recomendadas y que incluso se celebraran descubrimientos de pozos durante aniversarios departamentales.

El exministro cerró señalando que, para revertir la crisis, el Gobierno debería reducir unidades dentro de YPFB, modificar la Ley de Hidrocarburos y eliminar la subvención a los combustibles, como parte de un plan para salvar el sector energético del país.

