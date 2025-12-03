Comerciantes destacan “arancel cero” a artículos de tecnología y prevén baja de precios

Los comerciantes de La Paz recibieron con entusiasmo la decisión del gobierno del presidente Rodrigo Paz de aplicar un “arancel cero” a la importación de artículos de tecnología. Esta medida, destinada a facilitar el acceso a dispositivos electrónicos, generó optimismo en el sector comercial, que ya proyecta una disminución en los precios finales.

En los principales centros comerciales de la ciudad, los vendedores ya están ajustando sus tarifas. Un comerciante de artículos tecnológicos comentó sobre el impacto de la medida:

"En el tema de celulares, gama media y alta, ha habido una disminución en las dos gamas, en este caso por el tema del dólar. El arancel cero, no tiene que perjudicar en este caso ni a nosotros ni a los clientes. Tendría que ser una baja aún más de precios".

El sector comercial enfatizó que, al tratarse de una producción que el país no tiene, la eliminación del arancel no solo beneficia a los consumidores, sino que también era una medida lógica.

"No es una producción como tal, entonces sí tiene que, está bien que sea cero. Iba a ser una baja también del dólar. Entonces, como tanto bajos precios", explicó el vendedor, sugiriendo que la conjugación de la medida arancelaria y la estabilización del dólar debería traducirse en un alivio significativo para el bolsillo de los compradores.

Además de la reducción de costos, el sector comercial espera que el “arancel cero” beneficie directamente el abastecimiento de aparatos tecnológicos, haciendo que la oferta sea más variada y competitiva para los consumidores bolivianos.

