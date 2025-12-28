TEMAS DE HOY:
Policial

Hallan cuerpos con impactos de bala a orillas de un río en Cochabamba

Los fallecidos, de presunta nacionalidad colombiana, presentaban múltiples heridas de proyectil.

Ximena Rodriguez

28/12/2025 14:14

Cochabamba

El hallazgo de dos ciudadanos colombianos sin vida a orillas del río Independencia, en la zona de Sivingani (Cochabamba), generó consternación entre los vecinos durante la noche del sábado.

Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala, un elemento que lleva a las autoridades a presumir un posible ajuste de cuentas, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Tras la alerta emitida por comunarios del sector, efectivos de la Policía Boliviana se desplazaron hasta el lugar, realizaron el levantamiento legal de los cadáveres y los trasladaron a la morgue para su identificación oficial y análisis forense.

El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar, con el objetivo de determinar los móviles del doble homicidio y dar con los posibles autores materiales o intelectuales.

