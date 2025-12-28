Cazzu cierra el año con su mayor logro personal: una casa para ella y su hija Inti

Para Julieta Cazzuchelli, conocida mundialmente como Cazzu, el 2025 no solo será recordado por su regreso triunfal a los escenarios, sino por un logro que ella misma define como el más importante de su vida personal: la adquisición de una vivienda propia para ella y su hija, Inti.

El anuncio llegó como una sorpresa navideña este 24 de diciembre. A través de sus redes sociales, la cantante compartió un recuento íntimo de su año. La imagen que más impacto causó entre sus seguidores fue una selfie frente a un espejo en una propiedad aún vacía, sosteniendo las llaves de lo que hoy es su nuevo hogar.

Según los registros compartidos por la artista, la transacción se concretó el pasado 25 de noviembre, culminando un proceso de búsqueda de estabilidad que comenzó meses atrás, cuando la cantante admitió en entrevistas que estaba reestructurando sus finanzas y mudándose de una propiedad rentada para buscar algo permanente.

La compra de esta casa ocurre en un contexto agridulce. Mientras en el ámbito personal Cazzu celebra este refugio para su hija, en el terreno legal enfrenta un proceso complejo con su expareja el también cantante Christian Nodal.

El equipo legal de su expareja, Christian Nodal, interpuso una demanda el 4 de noviembre en Jalisco, México, la cual fue admitida en diciembre. El juicio busca regular la custodia, el régimen de visitas y establecer una pensión alimenticia provisional.

Durante el año, la argentina habló sobre la importancia de una manutención justa, subrayando que su prioridad absoluta es el bienestar y el entorno estable de Inti.

Mira la programación en Red Uno Play