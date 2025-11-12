Luchan por su vida: dos heridos en terapia intensiva tras la tragedia en la autopista La Paz–El Alto

Dos de los heridos del trágico accidente ocurrido la noche del martes en la autopista La Paz–El Alto permanecen en terapia intensiva en el Hospital Arco Iris, según confirmó el director médico del centro, Luis Bedregal.

“Uno de los pacientes más graves es un hombre con trauma craneoencefálico severo, bajo ventilación mecánica y con un síndrome convulsivo. La otra es una joven con trauma abdominal severo, que fue sometida a cirugía y se encuentra en terapia intensiva con alto riesgo, aunque estable en este momento”, detalló Bedregal en contacto con los medios.

En total, 10 personas fueron trasladadas de emergencia al hospital tras el accidente. De ellas, tres se encuentran en terapia intermedia, mientras que el resto presenta contusiones y lesiones menores. Las edades de los pacientes oscilan entre los 18 y los 75 años.

“Muchas personas han sufrido heridas faciales, por lo que requerirán intervenciones quirúrgicas posteriores”, añadió el médico.

Entre los casos más delicados está el de Abigail, una joven de 18 años que regresaba a su casa en El Alto luego de asistir a clases en una universidad paceña. Fue sometida a una cirugía de emergencia por un trauma abdominal severo y continúa bajo observación médica, estable pero en estado delicado.

El accidente

El siniestro se registró en la conocida Curva del Diablo, cuando un camión cargado de cemento que descendía desde El Alto perdió el control tras una falla mecánica.

El vehículo rompió las barreras de seguridad e impactó contra un minibús de transporte público que subía hacia la ciudad.

El choque dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y varios heridos, quienes ahora reciben atención especializada en distintos centros médicos.

