En Brasil, un Chevrolet Styleline Deluxe de 1952 ha sorprendido al mundo por una razón inusual: funciona completamente con leña.

El vehículo, único en su tipo, fue modificado en 1977 por el artesano Arnoldo Schmidt, quien desarrolló el sistema junto a su hijo Elemer Schmidt durante seis meses, trabajando noches y fines de semana para completar el proyecto.

El auto a leña tiene una autonomía de 80 kilómetros por carga, utilizando 20 kilos de madera como combustible. En lugar de una llave de encendido, el motor se activa con un simple fósforo, según destacó un reportaje del canal Record TV Cabo Verde, citado por RT.

La Universidad Federal de Santa Catarina emitió un certificado de aptitud técnica, validado por el Departamento de Transporte local, que autoriza al vehículo a circular legalmente por las calles brasileñas.

Tras el fallecimiento de Arnoldo en 2021, su hijo Elemer se convirtió en el actual custodio del automóvil, que hoy es considerado una pieza única de ingeniería artesanal y un símbolo de ingenio ecológico retro.

Mira la programación en Red Uno Play