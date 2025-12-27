Parecía una película, pero fue real: el ataque de un caimán que se volvió viral

Un campo de golf en Florida fue escenario de una escena tan impactante como poco habitual. Un caimán de aproximadamente seis metros se comió a un cocodrilo más pequeño y todo quedó registrado en video por un jugador que se encontraba practicando golf en el lugar.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran cómo el enorme reptil se acerca lentamente a su presa hasta atraparla con sus poderosas mandíbulas, para luego alejarse caminando con el cocodrilo entre los dientes, ante la mirada atónita de los presentes.

El hecho ocurrió en el predio de Everglades Holiday Park, un sitio donde la presencia de caimanes es frecuente debido a los reservorios de agua que rodean el campo. Sin embargo, trabajadores y visitantes aseguran que nunca antes se había registrado un ataque de estas características en la zona.

Especialistas explican que durante la época de apareamiento los caimanes machos se vuelven altamente territoriales y agresivos, llegando incluso a eliminar a posibles competidores. Aun así, este tipo de comportamiento resulta poco común en espacios compartidos con humanos.

El protagonista del video no es un desconocido para los habituales del lugar. Se trata de un caimán apodado “Grandpappy”, un ejemplar legendario del parque por su tamaño y antigüedad, que esta vez sorprendió al mundo con una escena digna de un documental… pero grabada con un celular.

Mira la programación en Red Uno Play