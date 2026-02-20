Desfile de dragones y leones celebrará el Año Nuevo Chino en La Paz

La ciudad de La Paz se prepara para celebrar el Año Nuevo Chino con la segunda versión del desfile de dragones y leones, una actividad cultural que busca acercar a la población a las tradiciones milenarias del país asiático.

La secretaria general de la Organización Boliviana de Wushu, Cecilia Pinedo, informó que el evento se desarrollará este sábado 21 de febrero y que contará con mayor participación que en su primera versión.

“Este año, el 21 de febrero de 2026, será la segunda versión de este desfile. Hemos empezado el año pasado con mucho éxito y esperamos tener una mayor convocatoria para este sábado”, señaló.

Según explicó, varias escuelas y grupos que practican la danza del león y del dragón se sumarán a la actividad.

El recorrido iniciará a las 10:00 de la mañana en la calle 4 de Obrajes, sobre la avenida Hernando Siles, y avanzará hasta la calle 12, donde se realizarán demostraciones especiales.

La organizadora invitó a la ciudadanía a participar y conocer más sobre esta tradición.

“La población está invitada a conocer un poco más de la cultura china. Es una cultura riquísima en idioma, en danza, en arte marcial. Realmente hay mucho que aprender”, expresó.

Asimismo, señaló que este intercambio cultural también inspira a valorar las propias raíces.

