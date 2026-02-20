TEMAS DE HOY:
Caso Fondo Indígena Pastor peruano Casos de Feminicidios Bolivia

27ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Desfile de dragones y leones celebrará el Año Nuevo Chino en La Paz

La segunda versión del evento cultural se realizará este sábado 21 de febrero desde las 10:00, con participación de escuelas y demostraciones abiertas al público.

Red Uno de Bolivia

20/02/2026 10:18

Foto: Un grupo de danza realiza el baile del león en La Paz. EFE
La Paz

Escuchar esta nota

La ciudad de La Paz se prepara para celebrar el Año Nuevo Chino con la segunda versión del desfile de dragones y leones, una actividad cultural que busca acercar a la población a las tradiciones milenarias del país asiático.

La secretaria general de la Organización Boliviana de Wushu, Cecilia Pinedo, informó que el evento se desarrollará este sábado 21 de febrero y que contará con mayor participación que en su primera versión.

“Este año, el 21 de febrero de 2026, será la segunda versión de este desfile. Hemos empezado el año pasado con mucho éxito y esperamos tener una mayor convocatoria para este sábado”, señaló.

Según explicó, varias escuelas y grupos que practican la danza del león y del dragón se sumarán a la actividad.

 

El recorrido iniciará a las 10:00 de la mañana en la calle 4 de Obrajes, sobre la avenida Hernando Siles, y avanzará hasta la calle 12, donde se realizarán demostraciones especiales.

La organizadora invitó a la ciudadanía a participar y conocer más sobre esta tradición.

“La población está invitada a conocer un poco más de la cultura china. Es una cultura riquísima en idioma, en danza, en arte marcial. Realmente hay mucho que aprender”, expresó.

Asimismo, señaló que este intercambio cultural también inspira a valorar las propias raíces.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD