¿Therians en Bolivia? La identidad juvenil que genera debate

Fotos y videos de adolescentes con máscaras de lobos, gatos o zorros comenzaron a circular con fuerza en redes sociales en Bolivia. Algunos caminan o corren a cuatro patas en parques públicos; otros comparten contenidos donde explican su identidad.

Se hacen llamar “therians” y su presencia ha generado sorpresa, polémica y una oleada de comentarios en plataformas digitales.

¿Qué significa ser “therian”?

El término proviene del inglés therianthropy, que a su vez deriva del griego therion (bestia) y anthropos (humano). Se refiere a la identificación psicológica o espiritual con un animal no humano.

Quienes forman parte de esta subcultura explican que no se trata de una transformación física ni de una fantasía literal. Reconocen que son biológicamente humanos, pero sienten una conexión profunda e involuntaria con su “teriotipo”, es decir, el animal con el que se identifican.

El fenómeno no es nuevo: surgió en comunidades digitales en los años 90. Sin embargo, en los últimos años ganó visibilidad gracias a plataformas como TikTok e Instagram, donde los algoritmos amplifican contenidos llamativos y generan viralización masiva.

Más que máscaras: el fenómeno “therian” llega a Bolivia. Imagen referencial RR.SS.

¿Quiénes son en Bolivia?

En el país, los therians visibles en redes sociales son principalmente adolescentes y jóvenes, con edades que suelen oscilar entre los 13 y 19 años.

Características principales:

Identidad: Se identifican con animales como lobos, gatos o zorros, pero reconocen su condición humana.

Autoexpresión: Consideran su identidad una vivencia psicológica o espiritual, no un trastorno mental.

Comunidad: Construyen espacios de encuentro tanto virtuales como presenciales para compartir experiencias.

Comportamientos y prácticas

Entre las manifestaciones más visibles están:

Quadrobics (cuadrobic): Saltar, correr o desplazarse en cuatro patas, imitando el movimiento del animal con el que se identifican.

Accesorios: Uso de máscaras, orejas o colas para reforzar la conexión simbólica con su teriotipo.

“Shifts” o cambios: Momentos en los que describen sentirse más conectados con su animal interior.

Algunos jóvenes han realizado estas prácticas en espacios públicos, lo que incrementó la exposición del fenómeno y generó reacciones divididas.

¿Therian y furry son lo mismo?

No. Aunque suelen confundirse, son fenómenos distintos.

El fandom furry es una comunidad interesada en personajes animales antropomórficos —principalmente de ficción— y se considera un hobby cultural o artístico.

En cambio, los therians sostienen que su vínculo con el animal es identitario y no necesariamente implica disfraces elaborados ni participación en eventos recreativos.

¿Por qué se volvió viral?

La expansión del fenómeno está vinculada al funcionamiento de las redes sociales. Los algoritmos priorizan contenidos visuales, diferentes y capaces de generar interacción, lo que impulsa a comunidades pequeñas hacia audiencias masivas.

Además, el movimiento se inserta en debates contemporáneos sobre identidad, pertenencia y autoexpresión, temas especialmente sensibles en la adolescencia.

Recepción en Bolivia

En el país, la tendencia ha generado curiosidad, apoyo, escepticismo y críticas. Para algunos, se trata de una forma legítima de exploración identitaria; para otros, de una moda impulsada por internet.

Lo cierto es que el fenómeno therian ya forma parte del ecosistema digital boliviano y refleja cómo las nuevas generaciones utilizan las redes para construir comunidad y expresar quiénes son.

