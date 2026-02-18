¿Qué significa ser Therian? El movimiento juvenil que se identifica con animales y genera debate

En las últimas semanas, jóvenes que usan máscaras de lobos, zorros o gatos y caminan en cuatro patas se volvieron virales en redes sociales. Se identifican como “Therians”, una comunidad que asegura tener una conexión espiritual o psicológica con un animal, y que insiste en que no se trata de un simple disfraz o juego.

Según explicó la doctora en sociología Fabiola Camacho Navarrete en entrevista con el portal Milenio, el fenómeno no es nuevo. Surgió a mediados de los años 90 y forma parte de lo que denomina una “neoidentidad” vinculada a la búsqueda de pertenencia y a nuevas formas de expresión juvenil.

La especialista señala que ser Therian no significa “actuar” como un animal, sino sentir una conexión profunda con su esencia.

Algunos jóvenes eligen un animal con el que se identifican y expresan esa conexión mediante el uso de máscaras, colas o adoptando ciertos movimientos corporales. Con la expansión de plataformas como TikTok, esta identidad, que antes circulaba en foros cerrados, ganó visibilidad pública.

¿Cultura juvenil o crisis identitaria?

Para la sociología, el fenómeno puede compararse con otras culturas juveniles del pasado, aunque el contexto actual añade nuevas capas de análisis. La doctora Camacho sostiene que estas identidades emergen en un escenario marcado por la crisis climática, la incertidumbre política y el impacto de la pandemia.

Muchos de estos jóvenes son “nativos digitales” que construyeron vínculos sociales durante el confinamiento. En ese entorno, las comunidades virtuales se convirtieron en espacios clave para formar identidad y pertenencia.

Therian, un fenómeno que despierta polémica y curiosidad. Foto: Telediario

Llamado a no estigmatizar

El tema también fue abordado por el diario El Universal, que recogió el pronunciamiento de la organización Tejiendo Redes Infancia. La ONG pidió no ridiculizar ni estigmatizar a niñas, niños y adolescentes que se identifican como Therians, advirtiendo que el mayor riesgo puede ser la violencia digital, el acoso escolar y la discriminación.

Su coordinador, Juan Martín Pérez García, exhortó a los medios a evitar titulares alarmistas o patologizantes y a ofrecer información verificada, recordando que solo las instituciones de salud pueden emitir diagnósticos en caso de ser necesarios.

Además, subrayó que la protección debe priorizar el acompañamiento familiar y escolar, sin convertir la “seguridad” en censura.

Referencias culturales y debate en redes

El fenómeno también ha generado interpretaciones en espacios digitales.

El portal Dejavu publicó un análisis que vincula ciertas expresiones contemporáneas con antecedentes culturales excéntricos, como el “Baile surrealista” organizado por Guy y Marie-Hélène Rothschild en 1972, caracterizado por disfraces extravagantes y simbología animal.

El artículo también menciona producciones como Los juegos del calamar y Eyes Wide Shut como ejemplos de representaciones artísticas que exploran identidades y rituales simbólicos.

Sin embargo, especialistas advierten que es importante no mezclar fenómenos culturales distintos ni caer en teorías sin sustento.

En medio del debate, expertos coinciden en que más allá de la sorpresa o incomodidad que pueda generar, el fenómeno Therian forma parte de las múltiples formas en que las juventudes exploran su identidad en la era digital. El desafío, apuntan, es comprender antes que juzgar.



