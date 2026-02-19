“Cazadores de Therians”: la peligrosa red que promueve violencia contra adolescentes

Mientras la cultura “therian” —jóvenes que se identifican espiritualmente con animales no humanos— gana visibilidad en redes sociales, también crece un movimiento organizado que busca hostigarlos y expulsarlos del espacio público.

En plataformas como TikTok y Telegram operan grupos autodenominados “Therian Hunters” o “Cazadores de Therians”, donde se promueven burlas, amenazas y hasta encuentros para agredir físicamente a adolescentes.

Del anonimato digital a la violencia real

En Argentina surgió la llamada “Asociación de Cazadores de Therians”, que incita abiertamente a la persecución de estos jóvenes.

La preocupación aumentó tras reportarse incidentes en el Barrio Chino de Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba, donde tensiones entre grupos derivaron en agresiones.

Especialistas advierten que el anonimato en redes sociales está deshumanizando a los menores y transformando el bullying en potenciales crímenes de odio.

¿Quiénes son los therians?

La cultura therian está compuesta por jóvenes que sienten una conexión profunda o identificación espiritual con animales. Muchos comparten contenido en redes usando máscaras, orejas o estética vinculada a su identidad.

Aunque para algunos se trata de una moda incomprendida, expertos en adolescencia señalan que estas expresiones forman parte de procesos de construcción identitaria.

El problema no es la identidad, sino la respuesta violenta que está generando.

Cuando el odio se organiza

Lo alarmante es el nivel de coordinación:

Creación de grupos cerrados en Telegram

Videos en TikTok incitando a la burla

Convocatorias para “cacerías” en espacios públicos

Las autoridades ya analizan protocolos de prevención y contención ante el riesgo de que estos enfrentamientos escalen en encuentros masivos.

Un llamado urgente

Organizaciones de derechos digitales y especialistas en adolescencia piden actuar con rapidez. El paso del discurso de odio a la agresión física puede ser corto cuando el anonimato alimenta la impunidad.

Lo que hoy circula como “tendencia” puede convertirse en violencia real si no se toman medidas.

Mira la programación en Red Uno Play