Los sabores cruceños conquistan a las candidatas a Reina Hispanoamericana

En el marco de la versión 36 del certamen Reina Hispanoamericana, las candidatas vivieron una noche distinta, marcada por la tradición y el sabor boliviano.

Desde la emblemática Casa del Camba, las representantes internacionales degustaron por primera vez uno de los platos más icónicos de Santa Cruz: el keperí con majadito de charque, acompañado de plátano, huevo y ensalada.

La actividad formó parte de la agenda oficial previa a la gran final, que se realizará este sábado y será transmitida por la red televisiva anfitriona.

Las candidatas no ocultaron su entusiasmo al probar la gastronomía local. Varias coincidieron en que el plato tradicional fue una grata sorpresa y destacaron la riqueza cultural que representa.

“Saborear un pedacito de la cultura boliviana me fascina. Este plato es exquisito. Quien venga a este hermoso país tiene que probarlo sin duda alguna”, expresó una de las participantes.

Incluso hubo quienes se animaron a combinar el jugo del keperí con el arroz del majadito, resaltando que la mezcla intensifica el sabor y convierte la experiencia en algo aún más especial.

“Ese saborcito del arroz con la carne, la mezcla… absolutamente rico”, comentó entre risas otra representante.

La cuenta regresiva ya comenzó y la expectativa crece en torno a quién será la próxima Reina Hispanoamericana 2026. Mientras tanto, las candidatas continúan disfrutando de cada experiencia que les ofrece el país.

