TEMAS DE HOY:
Caso Fondo Indígena Exgerente de YPFB Carnaval de Potosí

33ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Incautan más de 356 kilos de sustancia controlada en Viru Viru; estaban ocultos en maquinaria

La droga, procedente de Estados Unidos, fue detectada en bodegas del Aeropuerto Internacional Viru Viru, oculta en equipos electrónicos e industriales para evadir los controles.

Silvia Sanchez

19/02/2026 8:31

Incautan más de 356 kilos de marihuana en Viru Viru: estaban ocultos en maquinaria. Foto Ministerio de Gobierno.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un nuevo golpe al tráfico internacional de drogas se registró en Bolivia. Más de 356 kilos de marihuana fueron incautados en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, durante un operativo de control ejecutado en bodegas de almacenamiento.

La sustancia ilícita provenía de Estados Unidos y estaba cuidadosamente camuflada para intentar burlar los controles aduaneros.

Droga oculta en maquinaria

El operativo se realizó en el marco del Plan de Operaciones Alerta Aeropuerto, mediante un trabajo coordinado entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), la Aduana Nacional y el Ministerio Público.

Durante la inspección técnica y con apoyo de la dupla canina, se detectaron envíos internacionales sospechosos.

Al revisar la carga, los agentes encontraron marihuana hábilmente camuflada dentro de:

  • Amplificadores

  • Bombas de agua

  • Equipos industriales

  • Maquinaria con compartimentos prefabricados

La droga estaba oculta en espacios diseñados especialmente para evadir los controles de seguridad.

Incautan más de 356 kilos de marihuana en Viru Viru: estaban ocultos en maquinaria. Foto Ministerio de Gobierno.

Prueba de campo y custodia

Tras la apertura de los equipos, se realizaron pruebas de campo y la cuantificación oficial, confirmando el secuestro de más de 356 kilos de marihuana.

La sustancia ya se encuentra bajo custodia del Estado, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables del envío.

Nuevas modalidades de tráfico

Las autoridades señalaron que este caso evidencia nuevas estrategias utilizadas por organizaciones criminales para trasladar droga a través de envíos internacionales.

El resultado del operativo demuestra, según indicaron, que los controles fronterizos y aeroportuarios están funcionando y que la coordinación interinstitucional es clave para detectar estas modalidades.

La investigación sigue en curso.

Incautan más de 356 kilos de marihuana en Viru Viru: estaban ocultos en maquinaria. Foto Ministerio de Gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD