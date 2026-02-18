Conozca los logros más importantes del gobierno de Rodrigo Paz en sus primeros 100 días

El pasado 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia con la promesa de una reforma profunda. Su gestión inició con el nombramiento de un gabinete reducido de catorce ministros orientado a la eficiencia administrativa.

La crisis de hidrocarburos fue el primer gran reto que enfrentó el nuevo equipo gubernamental de manera inmediata. Para mitigar el desabastecimiento, se gestionó la llegada de 900 cisternas con combustible desde Arica para normalizar el servicio nacional.

En el ámbito financiero, el directorio de la CAF aprobó un crédito de liquidez por 550 millones de dólares en noviembre. Este monto fue destinado específicamente a fortalecer la macroeconomía y ejecutar las primeras reformas estructurales del plan de reactivación.

La política interna experimentó una fuerte tensión tras la aprobación del Decreto Supremo 5503 que eliminaba subsidios históricos. Ante las protestas de sectores sociales, el Gobierno eliminó el mencionado decreto supremo y publicó el DS 5516 que mantiene la eliminación de la subvención, pero preserva los bonos y el salario mínimo.

La diplomacia boliviana ha dado un giro radical al retomar las relaciones con Estados Unidos tras años de distanciamiento. Asimismo, el histórico acercamiento con Chile busca restablecer lazos bilaterales que se mantenían interrumpidos desde el año 1978.

El respaldo de los organismos multilaterales se consolidó con la visita del presidente del BID en enero. El anuncio de un plan de financiamiento por 4.500 millones de dólares representa un espaldarazo vital para la solvencia del Estado.

La presencia de ministros en el Foro de Davos y el viaje presidencial a Panamá han reposicionado la marca país en el exterior. Estos esfuerzos permitieron que el riesgo país de Bolivia caiga por debajo de los 500 puntos según el índice de JP Morgan.

El Ejecutivo proyecta ahora convertir a la nación en un corredor bioceánico estratégico y digitalizar todo el territorio. Aunque el camino hacia la recuperación total es largo, los primeros 100 días muestran una voluntad de cambio que genera expectativa.

