"Mostraron su arma y se fueron corriendo": Testigo relata los momentos de terror durante el atraco a tienda anime

Nuevos detalles revelan que los delincuentes que atracaron en una tienda de anime en el centro de la capital cruceña no actuaron al azar, pues ingresaron a una tienda contigua diez minutos antes del robo simulando ser clientes. Esta maniobra de reconocimiento previo alerta a los comerciantes de la zona, quienes ahora sospechan que los sujetos marcaron varios objetivos en la zona.

Una testigo presencial relató el momento exacto de la huida tras percatarse de ruidos inusuales provenientes del local de juguetes y artículos temáticos. "Yo estaba en mi tienda, se cayeron sus máquinas de muñecos de ellas, miré que pasaba y ninguna se asomaba; se me hizo raro", explicó la comerciante sobre el inicio del incidente.

La situación se tornó crítica cuando los sospechosos abandonaron el lugar con mochilas y uno de ellos exhibió un arma de fuego para intimidar a los presentes.

"Salieron dos hombres, uno se adelanta corriendo y el otro sale con su arma y nos muestra, se va corriendo detrás del otro", detalló la testigo sobre el escape.

Tras la huida de los asaltantes, las víctimas lograron salir del establecimiento en busca de auxilio ante la mirada de los transeúntes. Según la declaración recabada: "Salen las dos chicas llorando, gritando ayuda y auxilio que les habían robado el dinero que tenían y el celular a una de ellas".

Por las características físicas y los acentos percibidos durante el asalto, las víctimas sugieren que los autores podrían ser de origen venezolano y boliviano. La FELCC se encuentra actualmente investigando el caso.

Mira la programación en Red Uno Play