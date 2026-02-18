Policía rastrea celular robado y atrapa a delincuente oculto bajo un puente en Cochabamba

Lo que comenzó como una mañana de inseguridad para un joven de 18 años terminó con un exitoso operativo policial. Este miércoles 18 de febrero, la Policía Boliviana logró la captura de Elvis Y. C. A. (34), minutos después de haber protagonizado un violento asalto en el centro de la ciudad.

El atraco a plena luz del día

El incidente se produjo aproximadamente a las 07:00 de la mañana. La víctima, Bruno M. T. R., caminaba por la calle Colombia, entre la avenida Ayacucho y la calle Junín, cuando fue interceptado por un sujeto de contextura delgada y acento extranjero.

El delincuente, utilizando un cuchillo, amenazó de muerte al joven para obligarlo a entregar sus pertenencias. Tras obtener un celular y una billetera con documentos y dinero, el asaltante se dio a la fuga.

El lugar donde ocurrió el robo. Foto: Policía Boliviana.

Rastreo tecnológico y detención

Tras recibir la denuncia a las 09:10, el personal de la División Propiedades de la FELCC inició un operativo de búsqueda utilizando la ubicación GPS del dispositivo móvil. El rastro llevó a los uniformados hasta la zona de la avenida Rafael Urquidi y Heroínas, específicamente a las estructuras del puente Quillacollo.

Al ingresar a la zona baja del puente, la policía encontró a un grupo de personas en situación de calle. Entre ellas, la víctima reconoció plenamente a su agresor. El sospechoso intentó darse a la fuga corriendo, pero fue interceptado y reducido por los efectivos a escasos 15 metros del lugar.

El aprehendido. Foto: Policía Boliviana.

Durante la requisa obligatoria, los agentes encontraron en poder de Elvis el celular marca Honor (azul océano) robado, la billetera verde de la víctima con sus documentos y un arma blanca (cuchillo) oculta a la altura de la cintura, la cual habría sido utilizada para el crimen.

El aprehendido fue trasladado a dependencias de la FELCC y el caso ha sido tipificado como Robo Agravado, quedando a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación legal.

Los objetos que tenía el acusado. Foto: Policía Boliviana.

