¿Qué dijo la exgerenta de YPFB tras escuchar su detención preventiva?

Gabriela Delgadillo, exgerenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), calificó de política e injusta la decisión judicial que dispuso su detención preventiva por 90 días en el penal de Palmasola.

La audiencia cautelar se instaló cerca de las 15:30. Antes de su desarrollo, la defensa de la exejecutiva presentó dos incidentes, en los que advirtió presuntas irregularidades en la aprehensión y solicitó que esta quede sin efecto; sin embargo, ambos recursos fueron rechazados.

“Mi actuar dentro de YPFB siempre fue dentro de la normativa y todas las designaciones fueron lícitas. Es injusta y política la determinación de la justicia. Voy a asumir mi defensa y espero que esta vez todos mis descargos sean valorados”, declaró Delgadillo a su salida de la audiencia.

La exgerenta de YPFB es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Daniel Ortuño, sostuvo que Delgadillo habría incurrido en usurpación de funciones al firmar documentos como vicepresidenta de la estatal petrolera sin contar con una designación formal para ese cargo.

Mira la programación en Red Uno Play