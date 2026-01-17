“Bolivia vuelve al mundo con confianza”: Rodrigo Paz asiste a la firma del acuerdo Mercosur–UE en Paraguay

Bolivia está presente en la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, con la participación del presidente Rodrigo Paz como testigo de honor, junto a otros mandatarios de la región.

La ceremonia se realiza en el Gran Teatro José Asunción Flores, en la sede del Banco Central del Paraguay, con el presidente paraguayo Santiago Peña como anfitrión. Asisten también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, además de líderes de Argentina, Uruguay, Bolivia y Panamá.

Los encargados de firmar el acuerdo son los cancilleres del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, en representación de la Unión Europea.

Rodrigo Paz: “Bolivia vuelve al mundo con confianza”

A través de sus redes sociales, el presidente Rodrigo Paz publica un mensaje en el que destaca el retorno de Bolivia a los espacios de decisión global con “estabilidad, confianza, verdad y vocación productiva”.

“No venimos a discutir ideologías, sino a producir desarrollo y posicionar a Bolivia como un socio confiable que industrializa sus recursos y participa activamente en las cadenas de valor globales”, expresa el mandatario.

Paz remarca que la prioridad de su gobierno es consolidar una integración estratégica con resultados concretos para la población: empleo, inversión y desarrollo real.

En las imágenes difundidas, se lo observa llegando a Paraguay en el avión presidencial, saludando a líderes internacionales y ocupando su lugar en el escenario junto a otras autoridades.

Un acuerdo de impacto global

El tratado entre el Mercosur y la UE apunta a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con un mercado de 720 millones de personas y un PIB combinado de más de 22 billones de dólares.

El acuerdo elimina o reduce aranceles para el 90 % de los productos y genera expectativas económicas en Sudamérica, mientras enfrenta resistencia en sectores agropecuarios europeos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asiste a la ceremonia por cambios de protocolo de último momento, pese a ser uno de los principales impulsores del acuerdo.

Mira la programación en Red Uno Play